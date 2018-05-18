Президент Эквадора приказал немедленно отозвать дополнительную охрану от посольства в Лондоне

Короткая ссылка
Президент Эквадора Ленин Морено приказал немедленно отозвать дополнительную охрану от эквадорского посольства в Лондоне, где пребывает главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Президент Эквадора приказал немедленно отозвать дополнительную охрану от посольства в Лондоне
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении властей в Facebook.

«Президент республики Ленин Морено приказал отозвать любые дополнительные силы безопасности в посольстве Эквадора в Лондоне немедленно», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая в Дипломатической академии МИД России в Москве, заявила о необходимости возобновления диалога с Великобританией по ситуации с Джулианом Ассанжем.

Также активисты подписали открытое письмо Ленину Морено, в котором призывают его прекратить изоляцию Ассанжа и дать ему доступ к интернету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных