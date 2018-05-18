Президент Эквадора приказал немедленно отозвать дополнительную охрану от посольства в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено приказал немедленно отозвать дополнительную охрану от эквадорского посольства в Лондоне, где пребывает главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Об этом говорится в сообщении властей в Facebook.

«Президент республики Ленин Морено приказал отозвать любые дополнительные силы безопасности в посольстве Эквадора в Лондоне немедленно», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и миграции Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая в Дипломатической академии МИД России в Москве, заявила о необходимости возобновления диалога с Великобританией по ситуации с Джулианом Ассанжем.

Также активисты подписали открытое письмо Ленину Морено, в котором призывают его прекратить изоляцию Ассанжа и дать ему доступ к интернету.