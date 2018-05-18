СМИ сообщили о планах Мэттиса в июне посетить Японию

Глава Пентагона Джеймс Мэттис собирается посетить Японию в конце июня. Об этом информирует агентство Kyodo.

Сообщается, что в ходе предстоящего визита, который должен состояться после встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, Мэттис проведёт переговоры с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.

Как уточняется, главной темой должна предстоящей беседы должна стать ситуация на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Мэттис и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе встречи в Вашингтоне обсудили усилия по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна.







