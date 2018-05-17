Асад заверил Путина в поддержке политического процесса в Сирии

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Дамаск с воодушевлением поддерживает политический процесс в Сирии, заявил президент САР Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Асад заверил Путина в поддержке политического процесса в Сирии
  • kremlin.ru

«Стабильность улучшается, и всё это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад. Я всегда говорил и сейчас повторю ещё раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом», — цитирует Асада пресс-служба Кремля.

По его словам, это будет нелегко, поскольку «есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность».

«Однако мы вместе с вами и другими партнёрами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперёд в деле мирного процесса на благо достижения мира», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Асадом в Сочи.

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