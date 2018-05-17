Королевский адвокат заявил о необходимости не допускать использования ложной информации в зале суда

Международные суды пренебрегают эффективными методами проверки свидетелей при обнаружении сфабрикованных материалов на определённую тему в СМИ, считает британский королевский адвокат Майкл Свейнстон. По его словам, наиболее действенным способом анализа фейковых материалов является перекрёстный допрос в зале суда.

«Я считаю, что зал суда — это лучшее место для анализа подобных материалов, а лучший способ — это перекрёстный допрос свидетеля в суде», — заявил Свейнстон RT в ходе Петербургского международного юридического форума.

Он также рассказал, как можно провести проверку.

«Нужно изучить контекст, мотивы, постараться выяснить, было ли физически возможно для определённой ситуации сложиться именно таким образом. Иногда «свидетельства» вовсе игнорируют законы физики. В качестве примера можно привести расследование инцидента в Грузии (в 2008 году. — RT), когда часть ракеты приземлилась на диван, пробив потолок с другой стороны комнаты», — пояснил юрист.

Как рассказал адвокат, важно иметь достаточное время для перекрёстного опроса, однако международные суды не уделяют этому должного внимания.

«Например, в случае с Грузией у меня было всего по 15 минут на каждого свидетеля, чтобы опросить их на очень непростую тематику. Этого недостаточно», — подытожил юрист.

Петербургский международный юридический форум стартовал 15 мая, его участники — представители крупнейших мировых юридических компаний и члены арбитражных, конституционных, уголовных и гражданских судов.