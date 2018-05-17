Троих жителей Флориды приговорили к тюремному заключению за содействие ИГ

Троих жителей американского штата Флорида приговорили к тюремному заключению за оказание содействия террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Отмечается, что Дейн Антани Кристиан, Даррен Арнесс Джексон и Грегори Хаббард были задержаны сотрудниками Федерального бюро расследований в июле 2016 года.

«Хаббард приговорён к рекомендованному наказанию в виде 12 лет тюрьмы, после чего он на протяжении жизни будет находиться под надзором. Кристиан и Джексон, которые признали себя виновными в 2017 году и оказывали значительное содействие расследованию, получили восемь и четыре года тюрьмы соответственно», — говорится в тексте.

В феврале стало известно, что 17-летнюю гражданку Германии приговорили к шести годам лишения свободы в Ираке за членство в ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.