Мадуро заявил о готовности начать переговоры с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов начать переговоры с Соединёнными Штатами.

«Я готов к тому, чтобы это разрешилось с достоинством, с уважением, путём диалога и чтобы со стороны США прекратились нападки на нашу суверенную родину», — цитирует AVN президента Венесуэлы.

При этом он признал наличие противоречий с США, добавив, что «в XXI веке дипломатия стремится найти диалог и взаимопонимание» между различными сторонами.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс на встрече с лидерами венесуэльской оппозиции сообщил, что США намерены продолжить оказание давления на Венесуэлу.