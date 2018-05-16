Мадуро заявил о готовности начать переговоры с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов начать переговоры с Соединёнными Штатами.
Мадуро заявил о готовности начать переговоры с США
  • Reuters

«Я готов к тому, чтобы это разрешилось с достоинством, с уважением, путём диалога и чтобы со стороны США прекратились нападки на нашу суверенную родину», — цитирует AVN президента Венесуэлы.

При этом он признал наличие противоречий с США, добавив, что «в XXI веке дипломатия стремится найти диалог и взаимопонимание» между различными сторонами.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс на встрече с лидерами венесуэльской оппозиции сообщил, что США намерены продолжить оказание давления на Венесуэлу.

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