Демонстранты в Афинах сожгли флаг Израиля в ходе акции в знак солидарности с палестинцами

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В ходе акции протеста в Афинах демонстранты в знак солидарности с народом Палестины сожгли флаг Израиля. Об этом сообщает AMNA.
Демонстранты в Афинах сожгли флаг Израиля в ходе акции в знак солидарности с палестинцами
  • AFP
  • © Aris MESSINIS

Отмечается, что инцидент произошёл у здания израильского посольства.

В акции приняли участие около тысячи человек.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

В связи с данным событием жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными погиб 61 человек, около 3 тыс. пострадали.

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