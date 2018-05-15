Демонстранты в Афинах сожгли флаг Израиля в ходе акции в знак солидарности с палестинцами
- AFP
- © Aris MESSINIS
Отмечается, что инцидент произошёл у здания израильского посольства.
В акции приняли участие около тысячи человек.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
В связи с данным событием жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа.
В результате столкновений палестинцев с израильскими военными погиб 61 человек, около 3 тыс. пострадали.