Власти Пакистана разрешили причастному к ДТП дипломату США покинуть страну

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Власти Пакистана разрешили покинуть страну дипломату посольства США в Исламабаде, причастному к ДТП в пакистанской столице, в результате которого погиб один человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США. 

«Можем подтвердить, что американский дипломат, который был причастен к трагическому автомобильному происшествию в Исламабаде 7 апреля, покинул Пакистан», — заявили в Госдепе. 

7 апреля в Исламабаде в результате ДТП с участием автомобиля военного атташе США погиб мотоциклист.

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