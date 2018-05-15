Власти Пакистана разрешили причастному к ДТП дипломату США покинуть страну

Власти Пакистана разрешили покинуть страну дипломату посольства США в Исламабаде, причастному к ДТП в пакистанской столице, в результате которого погиб один человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Можем подтвердить, что американский дипломат, который был причастен к трагическому автомобильному происшествию в Исламабаде 7 апреля, покинул Пакистан», — заявили в Госдепе.

7 апреля в Исламабаде в результате ДТП с участием автомобиля военного атташе США погиб мотоциклист.