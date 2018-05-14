Спецпредставитель президента сообщил, что на границе Сирии и Ирака сохраняются остатки ИГ

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что небольшие формирования террористической группировки «Исламское государство»* сохраняют свою активность на границе Сирии и Ирака. Такое заявление он сделал по итогам первого дня переговоров в Астане.

«Отдельные отряды «Исламского государства» всё ещё существуют в районе сирийско-иракской границы, западнее и восточнее реки Евфрат. Борьба с этой террористической структурой, безусловно, будет продолжена», — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Ранее в Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

10 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что пять «самых разыскиваемых» лидеров ИГ задержаны. Позднее в США рассказали подробности задержания.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.