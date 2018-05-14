Спасатели обнаружили тела ещё двоих туристов после обрушения моста в Пакистане

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В Пакистане спасатели обнаружили тела ещё двоих туристов, которые упали в реку после обрушения старого деревянного моста, сообщает Associated Press.

Отмечается, что, таким образом, число жертв трагедии, которая произошла в Кашмире, возросло до семи.

В сообщении говорится, что семь человек всё ещё остаются пропавшими без вести, 14 туристов удалось спасти. Всего на подвесном мосту в момент обрушения находились 40 человек. Все — студенты медицинского колледжа из провинции Пенджаб.

Ранее стало известно, что в контролируемой Пакистаном части Кашмира четыре туриста погибли при обрушении моста.

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