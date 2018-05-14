Сквер имени Трампа заложен рядом с открывающимся посольством США в Иерусалиме

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В Иерусалиме на территории готовящегося к открытию посольства США открыли сквер имени американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщает РИА Новости, он расположен перед зданием генконсульства в районе Тальпиот.

В центре сквера находится украшенное мозаикой яблоко. Кроме того, там установлен камень с надписью: «Сквер США имени Дональда Трампа» на иврите, английском и арабском языках.

«Сквер заложен во время президентского срока Дональда Трампа, чтобы увековечить открытие посольства США в Иерусалиме», — также написано на камне.

6 декабря 2017 года Соединённые Штаты признали Иерусалим столицей Израиля и поручили перенести посольство из Тель-Авива.

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