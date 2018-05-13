Посол: Германия и Россия ищут пути для развития взаимоотношений

Власти России и Германии ищут разные пути для развития взаимоотношений между странами. Такое мнение выразил посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич.

«Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов», — цитирует посла РИА Новости.

Фон Фрич отметил наличие тесных связей между Россией и Германией в различных областях.

«Это, конечно же, тесные связи в области науки, очень тесные контакты в области экономики и очень живой обмен в культурной области. Но безусловно, для того чтобы это развивать, нужна готовность с обеих сторон что-то предпринимать», — добавил посол.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия считает важным диалог с Россией вопреки разногласиям.