Посол: Германия и Россия ищут пути для развития взаимоотношений

Короткая ссылка
Власти России и Германии ищут разные пути для развития взаимоотношений между странами. Такое мнение выразил посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич.

«Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов», — цитирует посла РИА Новости.

Фон Фрич отметил наличие тесных связей между Россией и Германией в различных областях.

«Это, конечно же, тесные связи в области науки, очень тесные контакты в области экономики и очень живой обмен в культурной области. Но безусловно, для того чтобы это развивать, нужна готовность с обеих сторон что-то предпринимать», — добавил посол.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия считает важным диалог с Россией вопреки разногласиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных