Порядка 600 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Бейруте

В Бейруте в шествии в рамках акции «Бессмертный полк» приняли участие примерно 600 человек.

Как сообщает ТАСС, шествие по традиции началось с молебна в память о погибших воинах у церкви Иоанна Предтечи в квартале Мсейтбе, где расположено посольство России в Бейруте.

Участники акции прошли колонной через площадь ЮНЕСКО и проспект Корниш-Мазраа к зданию Российского центра науки и культуры на улице Верден.

Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах мира. В этом году она впервые состоялась в Генуе и Женеве. Также мероприятие было проведено в Токио, Мельбурне, столице Кувейта и Таллине.