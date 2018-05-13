Порядка 600 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Бейруте

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В Бейруте в шествии в рамках акции «Бессмертный полк» приняли участие примерно 600 человек.

Как сообщает ТАСС, шествие по традиции  началось с молебна в память о погибших воинах у церкви Иоанна Предтечи в квартале Мсейтбе, где расположено посольство России в Бейруте.

Участники акции прошли колонной через площадь ЮНЕСКО и проспект Корниш-Мазраа к зданию Российского центра науки и культуры на улице Верден.

Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах мира. В этом году она впервые состоялась в Генуе и Женеве. Также мероприятие было проведено в ТокиоМельбурнестолице Кувейта и Таллине.

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