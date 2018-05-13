СМИ: Напавший на прохожих в Париже поддерживал радикальных исламистов

Мужчина, напавший с ножом на прохожих в Париже, был известен французским спецслужбам, передаёт Europe1.

По информации радиостанции, ему был присвоен статус лица, представляющего угрозу национальной безопасности (статус fiche S), из-за близости к радикальным исламистским кругам.

При этом ранее радиостанция RTL передавала, что злоумышленник не был знаком французским спецслужбам.

По данным СМИ, атаку совершил 21-летний выходец из Чечни.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо получили ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.