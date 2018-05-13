Китай сделал представление Мьянме из-за обстрела территории КНР при операции против повстанцев

Китай сделал представление Мьянме из-за обстрела территории КНР, который был осуществлён во время столкновений между правительственными силами и повстанцами в приграничном городе Мусхэ.

«Посольство Китая осуждает этот насильственный инцидент и скорбит по раненым и погибшим. Китай уже сделал соответствующим органам мьянманской стороны строгое представление, потребовав от сторон конфликта сохранять самообладание и немедленно прекратить огонь», — говорится в заявлении китайской дипмиссии в Мьянме.

Также отмечается, что КНР требует принять меры, чтобы предотвратить ухудшение обстановки, а также обеспечить стабильность и безопасность на китайско-мьянманской границе.

Ранее Пекин выразил протест Нью-Дели после нарушения индийским беспилотником воздушного пространства Китая.