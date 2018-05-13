Итальянский телеканал во время футбольного матча по ошибке сообщил о теракте в Ницце

Короткая ссылка
Итальянский телеканал Sky Sport во время трансляции футбольного матча по ошибке сообщил о теракте в Ницце, который произошёл 14 июля 2016 года.

Отмечается, что данная информация появилась в бегущей строке во время игры между командами «Интер» и «Сассуоло».

Телеканал передавал, что в результате наезда грузовика на толпу людей погибли более 80 человек. Также сообщалось о том, что данные о погибших и пострадавших в ближайшее время будут уточняться.

Позднее телеканал извинился за произошедшее.

По словам представителей СМИ, инцидент произошёл из-за технической ошибки.

Ранее в эфире украинского телеканала «Прямой» появилось сообщение, что президент Украины Пётр Порошенко присутствовал во время подписания Германией акта о капитуляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных