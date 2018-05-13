Итальянский телеканал во время футбольного матча по ошибке сообщил о теракте в Ницце

Итальянский телеканал Sky Sport во время трансляции футбольного матча по ошибке сообщил о теракте в Ницце, который произошёл 14 июля 2016 года.

Отмечается, что данная информация появилась в бегущей строке во время игры между командами «Интер» и «Сассуоло».

Телеканал передавал, что в результате наезда грузовика на толпу людей погибли более 80 человек. Также сообщалось о том, что данные о погибших и пострадавших в ближайшее время будут уточняться.

Позднее телеканал извинился за произошедшее.

A causa di un errore tecnico è andato in onda durante Inter-Sassuolo un vecchio sottopancia relativo alla strage di Nizza del 14 luglio 2016. Chiediamo scusa a tutti i nostri telespettatori per l'accaduto — Sky Sport (@SkySport) 12 мая 2018 г.

По словам представителей СМИ, инцидент произошёл из-за технической ошибки.

Ранее в эфире украинского телеканала «Прямой» появилось сообщение, что президент Украины Пётр Порошенко присутствовал во время подписания Германией акта о капитуляции.