Винник намерен дополнительно ходатайствовать об экстрадиции в Россию

Арестованный в Греции по запросу США специалист в области информационных технологий Александр Винник сообщил RT о намерении дополнительно ходатайствовать об экстрадиции в Россию.

«Буду. Я неоднократно заявлял о том, что я хочу быть экстрадирован в Россию. Я хочу, чтобы в России было проведено справедливое расследование. Уверен, что именно в России моя безопасность будет обеспечена наилучшим образом, ведь моей смерти хочет не государство, а отдельные лица — преступники», — сказал Винник.

Он отметил, что нуждается в помощи родного государства и очень хочет вернуться.

Подробнее — в материале RT.

Ранее СМИ сообщили, что в тюрьме города Салоники было предотвращено покушение на Александра Винника, экстрадиции которого добиваются США и Россия.