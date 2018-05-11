Суд в Неваде впервые за 12 лет разрешил казнить осуждённого

Суд в американском штате Невада впервые за 12 лет разрешил осуществить смертную казнь. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в 2007 году Скотт Доузер был приговорён к смертной казни за убийства в Финиксе и Лас-Вегасе. Сам он заявлял, что хочет исполнения наказания как можно скорее. В 2017 году суд Лас-Вегаса заблокировал исполнение приговора.

Правозащитники настаивали на том, что комбинация препаратов, которая должна была быть использована для смертельной инъекции, ранее никогда не применялась и потому не исключено, что она может сработать ненадлежащим образом.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама казнили самого старого преступника, который был приговорён к высшей мере наказания.