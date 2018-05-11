Суд в Неваде впервые за 12 лет разрешил казнить осуждённого

Короткая ссылка
Суд в американском штате Невада впервые за 12 лет разрешил осуществить смертную казнь. Об этом сообщает Associated Press.  
Суд в Неваде впервые за 12 лет разрешил казнить осуждённого
  • globallookpress.com
  • © David Becker / ZUMAPRESS.com

Как отмечается, в 2007 году Скотт Доузер был приговорён к смертной казни за убийства в Финиксе и Лас-Вегасе. Сам он заявлял, что хочет исполнения наказания как можно скорее. В 2017 году суд Лас-Вегаса заблокировал исполнение приговора.

Правозащитники настаивали на том, что комбинация препаратов, которая должна была быть использована для смертельной инъекции, ранее никогда не применялась и потому не исключено, что она может сработать ненадлежащим образом.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама казнили самого старого преступника, который был приговорён к высшей мере наказания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных