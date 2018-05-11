В Гонконге эвакуировали генконсульство России после обнаружения бомбы времён войны

В центре Гонконга была обнаружена бомба времён Второй мировой войны, в связи с этим было эвакуировано российское генконсульство и другие близлежащие здания. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

«В связи с обнаружением в районе офиса генерального консульства России в Гонконге бомбы времён Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий 11 мая 2018 года приём граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — заявили в генконсульстве.

Ранее в Италии более 20 тысяч человек были эвакуированы из-за снаряда времён войны.