Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут телефонный разговор до саммита с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в скором времени проведёт первый телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном по установленной между двумя странами «горячей» линии.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой представителя южнокорейской администрации. «Звонок будет сделан в ближайшем будущем», — сказал чиновник. Отмечается, что телефонный разговор состоится до саммита США-КНДР. Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну флешку со стратегией развития экономики Корейского полуострова.