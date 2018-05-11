Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут телефонный разговор до саммита с США
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в скором времени проведёт первый телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном по установленной между двумя странами «горячей» линии.
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой представителя южнокорейской администрации.
«Звонок будет сделан в ближайшем будущем», — сказал чиновник.
Отмечается, что телефонный разговор состоится до саммита США-КНДР.
Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну флешку со стратегией развития экономики Корейского полуострова.
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