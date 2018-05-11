Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут телефонный разговор до саммита с США

Короткая ссылка
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в скором времени проведёт первый телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном по установленной между двумя странами «горячей» линии.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой представителя южнокорейской администрации.

«Звонок будет сделан в ближайшем будущем», — сказал чиновник. 

Отмечается, что телефонный разговор состоится до саммита США-КНДР.

Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну флешку со стратегией развития экономики Корейского полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных