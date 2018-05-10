В Госдуме оценили новые антироссийские санкции США

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил новые антироссийские санкции США.

«Абсолютно несправедливо, абсолютно глупо и ни к чему не приводит. К чему вела политика Соединённых Штатов относительно Северной Кореи? Вся её политика вела к усугублению ситуации и буквально накалила её до предела», — сказал депутат.

По его словам, такая политика по отношению к российским компаниям ведётся из-за конкуренции военно-промышленных комплексов России и США.

Ранее США объявили о дополнительных санкциях, обвинив российскую сторону в нарушении американского закона о запрете военно-технического сотрудничества с Ираном, КНДР и Сирией.

В МИД России заявили, что американская сторона новыми санкциями против России пытается отыграться за фиаско ракетного удара по Сирии.

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