В Госдуме оценили новые антироссийские санкции США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил новые антироссийские санкции США.

«Абсолютно несправедливо, абсолютно глупо и ни к чему не приводит. К чему вела политика Соединённых Штатов относительно Северной Кореи? Вся её политика вела к усугублению ситуации и буквально накалила её до предела», — сказал депутат.

По его словам, такая политика по отношению к российским компаниям ведётся из-за конкуренции военно-промышленных комплексов России и США.

Ранее США объявили о дополнительных санкциях, обвинив российскую сторону в нарушении американского закона о запрете военно-технического сотрудничества с Ираном, КНДР и Сирией.

В МИД России заявили, что американская сторона новыми санкциями против России пытается отыграться за фиаско ракетного удара по Сирии.