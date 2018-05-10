Илона Маска приняли в лондонское Королевское общество по развитию знаний о природе

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск стал членом лондонского Королевского общества по развитию знаний о природе.

Об этом сообщается на сайте научного объединения.

В заявлении Королевского общества указывается, что Маск «всемирно известный инженер, изобретатель, предприниматель», который «вдохновляет учёных, новаторов и мыслителей по всему миру».

Ранее Маск попал в список 100 самых влиятельных людей мира в 2018 году по версии еженедельного журнала Time.

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