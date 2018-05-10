Полиция Брюсселя установила личность подозреваемого в стрельбе на вокзале

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Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого в стрельбе на Южном вокзале в Брюсселе.

Об этом он рассказал телеканалу VRT.

«Подозреваемый идентифицирован, но ещё не задержан», — отметил Ямбон.

Он также добавил, что данный инцидент не связан с терроризмом и никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что на вокзале в Брюсселе проводилась эвакуация людей из-за хлопка.

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