Полиция Брюсселя установила личность подозреваемого в стрельбе на вокзале
Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого в стрельбе на Южном вокзале в Брюсселе.
Об этом он рассказал телеканалу VRT.
«Подозреваемый идентифицирован, но ещё не задержан», — отметил Ямбон.
Он также добавил, что данный инцидент не связан с терроризмом и никто в результате происшествия не пострадал.
Ранее СМИ сообщили, что на вокзале в Брюсселе проводилась эвакуация людей из-за хлопка.
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