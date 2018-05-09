В столице Малайзии прошла акция «Бессмертный полк»

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В Куала-Лумпуре состоялась акция «Бессмертный полк», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-атташе посольства России Максима Сальникова.

Он рассказал, что шествие прошло по улицам, прилегающим к Российскому центру науки и культуры.

Затем участники, в том числе послы и представители дипломатических миссий Казахстана, Киргизии, Туркмении в Малайзии, возложили цветы к монументу советским воинам на территории центра.

Помимо этого, ученики школы при посольстве России подготовили небольшой концерт ко Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в Берлине прошла акция «Бессмертный полк».

Также народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».

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