В столице Малайзии прошла акция «Бессмертный полк»
Он рассказал, что шествие прошло по улицам, прилегающим к Российскому центру науки и культуры.
Затем участники, в том числе послы и представители дипломатических миссий Казахстана, Киргизии, Туркмении в Малайзии, возложили цветы к монументу советским воинам на территории центра.
Помимо этого, ученики школы при посольстве России подготовили небольшой концерт ко Дню Победы.
Ранее сообщалось, что в Берлине прошла акция «Бессмертный полк».
Также народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».