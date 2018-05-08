Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию на Корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что поддерживает усилия по организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом информирует CGTN.

По его словам, Китай готов продолжать играть позитивную роль в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь, Трамп заявил, что США уделяют большое внимание позиции Китая по ситуации на Корейском полуострове. Он заявил, что Вашингтон готов укреплять связи и координацию с Пекином для решения проблемы Корейского полуострова путём переговоров и консультаций.

Также оба лидера обсудили итоги недавних переговоров между представителями Китая и США по вопросу торговых отношений. Лидер КНР отметил, что страны должны поддерживать контакты, чтобы найти решение и получить взаимовыгодные результаты.

Ранее стало известно, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином торговые отношения между США и Китаем.