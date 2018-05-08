Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что поддерживает усилия по организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом информирует CGTN.
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию на Корейском полуострове
  • Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, 8 мая 2018 года
  • Reuters
  • © Xie Huanchi/Xinhua

По его словам, Китай готов продолжать играть позитивную роль в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь, Трамп заявил, что США уделяют большое внимание позиции Китая по ситуации на Корейском полуострове. Он заявил, что Вашингтон готов укреплять связи и координацию с Пекином для решения проблемы Корейского полуострова путём переговоров и консультаций.

Также оба лидера обсудили итоги недавних переговоров между представителями Китая и США по вопросу торговых отношений. Лидер КНР отметил, что страны должны поддерживать контакты, чтобы найти решение и получить взаимовыгодные результаты. 

Ранее стало известно, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином торговые отношения между США и Китаем. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных