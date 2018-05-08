В МИД России рассчитывают, что власти Чехии восстановят памятник маршалу Коневу
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«С возмущением узнали о том, что в Праге совершён акт вандализма в отношении памятника Маршалу Советского Союза И.С. Коневу, установленного в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения», — говорится в комментарии на сайте МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что осквернение памятника является кощунственным актом, оскорблением памяти красноармейцев и чехословацких братьев.
«Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника И.С. Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде», — добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что неизвестные облили розовой краской установленный в Праге памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.