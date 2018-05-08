В МИД России рассчитывают, что власти Чехии восстановят памятник маршалу Коневу

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Министерство иностранных дел России призывает власти Чехии найти и наказать осквернивших памятник Маршалу СССР Ивану Коневу, а также принять меры по его восстановлению и обеспечению дальнейшей сохранности.
В МИД России рассчитывают, что власти Чехии восстановят памятник маршалу Коневу
  • © Michal Cizek / AFP

«С возмущением узнали о том, что в Праге совершён акт вандализма в отношении памятника Маршалу Советского Союза И.С. Коневу, установленного в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения», — говорится в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что осквернение памятника является кощунственным актом, оскорблением памяти красноармейцев и чехословацких братьев.

«Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника И.С. Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что неизвестные облили розовой краской установленный в Праге памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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