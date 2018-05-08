Власти Австралии создали национальное космическое агентство

Правительство Австралии создало национальное космическое агентство. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Правительство Австралии 8 мая 2018 года объявило о создании в рамках бюджета на 2018—2019 годы Австралийского космического агентства с текущим финансированием в 26 млн (австралийских. — RT) долларов в течение следующих четырёх лет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2019—2020 годах агентство получит ещё около $15 млн на инвестиции в международные космические проекты, которые могут быть выгодными для Австралии.

Свою деятельность ведомство начнёт 1 июля.

Ранее сообщалось, что Австралия планирует создать собственное космическое агентство, чтобы стать частью мировой космической индустрии.