Власти Австралии создали национальное космическое агентство
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«Правительство Австралии 8 мая 2018 года объявило о создании в рамках бюджета на 2018—2019 годы Австралийского космического агентства с текущим финансированием в 26 млн (австралийских. — RT) долларов в течение следующих четырёх лет», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2019—2020 годах агентство получит ещё около $15 млн на инвестиции в международные космические проекты, которые могут быть выгодными для Австралии.
Свою деятельность ведомство начнёт 1 июля.
Ранее сообщалось, что Австралия планирует создать собственное космическое агентство, чтобы стать частью мировой космической индустрии.