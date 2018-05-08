Трамп обсудит с Си Цзиньпином торговые отношения между США и Китаем

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Американский лидер Дональд Трамп обсудит с китайским коллегой Си Цзиньпином вопросы торговли и отношения с Северной Кореей.
Трамп обсудит с Си Цзиньпином торговые отношения между США и Китаем
  • Reuters
  • © Lucas Jackson

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я буду разговаривать со своим другом, председателем КНР Си Цзиньпином, сегодня утром в 8:30 (15:30 мск. — RT). Основными темами будут торговля, в которой ожидаются хорошие события, а также Северная Корея, с которой строятся отношения и доверие», — заявил американский президент.

Ранее Трамп рассказал о прибытии американской делегации в Китай для торговых переговоров.

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