Постпред России при ОЗХО: Москва получила от организации ответы по инциденту в Солсбери

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Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у Москвы после публикации доклада по инциденту в Солсбери. Об этом сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.
Постпред России при ОЗХО: Москва получила от организации ответы по инциденту в Солсбери
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Шульгин напомнил, что ОЗХО выпустила доклад по инциденту.

«У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы; непонятно было, откуда взялось BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — рассказал постпред.

Шульгин отметил, что все эти вопросы были заданы, недавно на них был получен ответ.

«Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне», — подчеркнул он.

Ранее в постпредстве России при ОЗХО заявили, что организация ответила лишь на один из 13 вопросов, направленных Москвой. 

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