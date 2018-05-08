Постпред России при ОЗХО: Москва получила от организации ответы по инциденту в Солсбери
- Reuters
Как сообщает ТАСС, Шульгин напомнил, что ОЗХО выпустила доклад по инциденту.
«У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы; непонятно было, откуда взялось BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — рассказал постпред.
Шульгин отметил, что все эти вопросы были заданы, недавно на них был получен ответ.
«Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне», — подчеркнул он.
Ранее в постпредстве России при ОЗХО заявили, что организация ответила лишь на один из 13 вопросов, направленных Москвой.
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