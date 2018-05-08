Все 18 задержанных в Египте россиян найдены в депортационном отделе каирского аэропорта

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Все 18 задержанных в Египте россиян, о которых ранее писал RT, обнаружены в депортационном отделе аэропорта Матар Кадим в Каире, их допрашивает местная полиция из-за связи с боевиками. Об этом сообщил RT родственник одной из задержанных Гусейн Байсултанов.
Все 18 задержанных в Египте россиян найдены в депортационном отделе каирского аэропорта
  • Reuters

«Их всех допрашивают. Некоторым людям становится плохо, а надлежащей помощи они там получить не могут — к ним приходили только местные каирские врачи», — сообщил Байсултанов.

По его мнению, причиной задержания стало то, что бывший муж его сестры Сакинат, с которым женщина уже несколько лет вместе не живёт и который находится в розыске, был боевиком и воевал в Сирии.

28 апреля появилась информация, что в Каире пропали 18 уроженцев Дагестана. В числе исчезнувших были дети и жёны боевиков, воевавших против правительственных войск в Сирии. Родственники утверждали, что женщины уже давно не живут со своими мужьями. По их словам, за инцидентом могут стоять египетские спецслужбы.

Однако официальный Каир не подтверждает факта задержания дагестанок. Посольство России направляло запрос египетской стороне с просьбой прояснить ситуацию.

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