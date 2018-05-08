Япония и Россия проведут встречу заместителей глав МИД в Москве

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Япония и Россия проведут в пятницу, 11 мая, в Москве очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно.

«Мы надеемся, что встреча будет значимой», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в переговорах будут участвовать заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов.

Как уточняется, встреча состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил, что намерен встретиться в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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