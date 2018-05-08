Япония и Россия проведут встречу заместителей глав МИД в Москве
Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно.
«Мы надеемся, что встреча будет значимой», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в переговорах будут участвовать заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов.
Как уточняется, встреча состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Ранее генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил, что намерен встретиться в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.