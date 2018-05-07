Путин посетит Госдуму 8 мая
Президент России Владимир Путин 8 мая посетит Государственную думу, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства.
- kremlin.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Да, собирается», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Государственная дума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России 8 мая.
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