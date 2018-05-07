МИД Китая поздравил Путина с предстоящей инаугурацией

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В Министерстве иностранных дел Китая поздравили российского лидера Владимира Путина с предстоящей церемонией вступления в должность президента страны. Об этом сообщил представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.
МИД Китая поздравил Путина с предстоящей инаугурацией
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«В России пройдёт церемония инаугурации президента. Китайская сторона выражает искренние поздравления Владимиру Путину в связи с вступлением в должность президента», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России пройдёт 7 мая по традиционному сценарию.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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