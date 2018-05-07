МИД Китая поздравил Путина с предстоящей инаугурацией

В Министерстве иностранных дел Китая поздравили российского лидера Владимира Путина с предстоящей церемонией вступления в должность президента страны. Об этом сообщил представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

«В России пройдёт церемония инаугурации президента. Китайская сторона выражает искренние поздравления Владимиру Путину в связи с вступлением в должность президента», — цитирует его РИА Новости. Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России пройдёт 7 мая по традиционному сценарию. RT ведёт текстовую трансляцию.