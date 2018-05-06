В Словакии по случаю Дня победы над фашизмом выпустили сувенирную банкноту номиналом €0

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В Словакии по случаю Дня победы над фашизмом выпустили сувенирную банкноту номиналом €0 с изображением памятника участникам Словацкого национального восстания (СНВ) и чехословацкого танка довоенного производства LT-38.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора компании Nunofi Владислава Клайбана.

«В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется победа над фашизмом. Все желающие могут приобрести её за €2 через специальный банкомат, размещённый на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица», — заявил он.

По словам Клайбана, половина тиража «уже зарезервирована зарубежными коллекционерами». Он добавил, что банкноту нельзя использовать для финансовых операций.

Ранее стало известно, что купюра в 10 франков Национального банка Швейцарии в 2017 году победила по итогам голосования и получила премию «Банкнота года».

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