В Токио сообщили о минировании местного университета

В токийском университете Аояма Гакуин сообщили о минировании здания учебного заведения. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте вуза.

«На странице объявлений обнаружено сообщение, что кто-то заложил бомбу для взрыва Аояма Гакуин сразу после Золотой недели. В целях безопасности весь кампус (в том числе Сагамихара) будет закрыт в понедельник, 7 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники университета совместно с полицией приняли необходимые меры.