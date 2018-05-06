Президент Ливана призвал граждан не уклоняться от участия в парламентских выборах

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Президент Ливана Мишель Аун призвал граждан страны не уклоняться от участия в парламентских выборах.

Отмечается, что ливанский лидер подчеркнул необходимость «не уклоняться от участия во всеобщих выборах и использовать своё право свободного волеизъявления».

«Ливанцы сегодня участвуют в важнейшем политическом и национальном событии, в ходе которого определится, кто будет представлять их в парламенте», — цитирует его ТАСС.

Аун также добавил, что голосование проводится на основе пропорциональной избирательной системы. Это, в свою очередь, «позволит попасть в законодательный орган власти представителям всех религиозных общин и даже мелким партиям». 

По его мнению, подобная мера позволит укрепить внутреннюю стабильность страны.

Ранее стало известно, что в Ливане началось голосование на парламентских выборах.

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