В Сантьяго впервые прошла акция «Бессмертный полк»

В чилийской столице Сантьяго впервые прошла акция «Бессмертный полк».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Чили Марину Рябову.

«Сначала в 11:00 утра (17:00 мск) у нас в русской (православной. — RT) церкви прошла панихида по погибшим на войне. Затем мы, как «Бессмертный полк», прошли шествием от здания церкви до площади в районе Ньиньоа», — сказала она.

Она отметила, что после мероприятия на одной из площадей Сантьяго был организован концерт.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в Токио, Мельбурне, Буэнос-Айресе и столице Кувейта. При этом в Нью-Йорке и Вашингтоне в шествии приняли участие около 3 тыс. человек.