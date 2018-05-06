В Сантьяго впервые прошла акция «Бессмертный полк»

Короткая ссылка
В чилийской столице Сантьяго впервые прошла акция «Бессмертный полк».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Чили Марину Рябову.

«Сначала в 11:00 утра (17:00 мск) у нас в русской (православной. — RT) церкви прошла панихида по погибшим на войне. Затем мы, как «Бессмертный полк», прошли шествием от здания церкви до площади в районе Ньиньоа», — сказала она.

Она отметила, что после мероприятия на одной из площадей Сантьяго был организован концерт.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Генуе и Женеве. Также мероприятие состоялось в ТокиоМельбурнеБуэнос-Айресе и столице Кувейта. При этом в Нью-Йорке и Вашингтоне в шествии приняли участие около 3 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных