Трамп и Мэй обсудили ситуацию с КНДР и Ираном

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Северной Кореей, Ираном, а также торговые отношения.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что американский лидер рассказал главе Британии о своём «стремлении к денуклеаризации Северной Кореи».

«Он также заверил (Терезу Мэй. — RT) в своём намерении обеспечить гарантию того, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе переговоров лидеры договорились о продвижении «честной и взаимовыгодной торговли».

Ранее сообщалось, что Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных