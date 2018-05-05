СМИ: Близкого друга Трампа допросили по делу о «российском вмешательстве»

Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера допросили американского инвестора Томаса Баррака, который является близким другом и доверенным лицом президента США Дональда Трампа, в рамках расследования «российского вмешательства».

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что конкретные вопросы, заданные американскому предпринимателю, неизвестны.

Согласно данным Forbes, состояние Баррака в 2013 году оценивалось в $1 млрд.

Ранее сообщалось, что в США команда Мюллера пыталась опросить российского бизнесмена Виктора Вексельберга.