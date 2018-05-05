В Болгарии началась неформальная встреча министров обороны стран ЕС

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Неформальная встреча руководителей министерств обороны стран ЕС началась в Софии в рамках председательства Болгарии в Совете Евросоюза.

По прибытии на форум глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини отметила, что одним из ключевых вопросов повестки дня является координация усилий военных миссий с НАТО по профилактике возможных конфликтов, передаёт ТАСС.

«Я жду плодотворной дискуссии, которая пройдёт с участием заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, о том, что и как мы должны сделать, чтобы в глобальном масштабе улучшить совместную координацию наших военных миссий для обеспечения профилактики конфликтов», — сказала она.

По словам дипломата, необходимо следить за ситуацией в мире «в диапазоне 360 градусов, активно и хорошо работать».

Ранее Могерини отметила, что развитие взаимодействия в отражении гибридных угроз вывело сотрудничество ЕС и НАТО на беспрецедентный уровень. 

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