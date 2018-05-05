Красный Крест назвал число погибших от наводнений в Кении за месяц
Об этом сообщает CNN.
Международная организация отметила, что по меньшей мере 100 человек погибли и около 260 тыс. были вынуждены покинуть свои дома из-за удара стихии за прошедший месяц.
Уточняется, что власти страны и гуманитарные организации продолжают работать над тем, чтобы перевезти людей в безопасные зоны и оказать помощь изолированным общинам после нескольких недель сильных дождей.
Ранее стало известно, что в результате наводнения в ночь на 4 мая на окраине столицы Кении Найроби шесть человек погибли и 11 получили ранения.