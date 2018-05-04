СМИ: Семь голландских компаний заподозрили в нарушении санкций против России
По данным издания, эти неназванные компании якобы могли поставлять тяжёлую технику для строительства Крымского моста. Фирмы полагали, что не нарушат санкции, работая только с российской стороны границы.
Как отмечается, если предприятия будут признаны нарушившими ограничительные меры, то это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины». В таком случае фирмам грозит штраф до €820 тыс., а физическим лицам — штраф до €82 тыс. или лишение свободы сроком до шести лет.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.