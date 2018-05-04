Настю Рыбку и Алекса Лесли оставили под стражей ещё на 12 дней

Суд Таиланда продлил срок ареста Александру Кириллову и Анастасии Вашукевич, известным под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, а также остальным шести фигурантам дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортном городе Паттайя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийоху.

«Всем фигурантам дела продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на следующие 12 дней», — сообщил адвокат.

По его словам, по закону, пока у прокуратуры не будет готово обвинительное заключение или заключение о закрытии дела в связи с недоказанностью или отсутствием состава преступления, мера пресечения в ходе следствия продлевается каждые 12 дней.

Ранее стало известно, что суд в Таиланде оправдал Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу о нелегальной работе.