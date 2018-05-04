В Таиланде задержали россиянина в ходе операции против иностранных правонарушителей

В Таиланде полиция задержала гражданина России в рамках операции «Рентген», целью которой является выявление иностранных правонарушителей. Об этом сообщил заместитель командующего туристической полицией Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпха.

Операция прошла в ночь на 4 мая. Также были задержаны ещё 62 человека.

Гражданина России подозревают в нахождении на территории Таиланда после истечения срока действия визы.

Как передаёт РИА Новости, в рамках операции полицейские одновременно проверили документы у иностранцев в 125 местах в пределах Бангкока и столичного региона Таиланда, в том числе в школах, ночных барах и заведениях общепита.

В марте на тайском острове Пхукет задержали 36-летнего гражданина России, который ранее был объявлен в международный розыск.