В Таиланде задержали россиянина в ходе операции против иностранных правонарушителей
Операция прошла в ночь на 4 мая. Также были задержаны ещё 62 человека.
Гражданина России подозревают в нахождении на территории Таиланда после истечения срока действия визы.
Как передаёт РИА Новости, в рамках операции полицейские одновременно проверили документы у иностранцев в 125 местах в пределах Бангкока и столичного региона Таиланда, в том числе в школах, ночных барах и заведениях общепита.
В марте на тайском острове Пхукет задержали 36-летнего гражданина России, который ранее был объявлен в международный розыск.