В Таиланде задержали россиянина в ходе операции против иностранных правонарушителей

Короткая ссылка
В Таиланде полиция задержала гражданина России в рамках операции «Рентген», целью которой является выявление иностранных правонарушителей. Об этом сообщил заместитель командующего туристической полицией Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпха.

Операция прошла в ночь на 4 мая. Также были задержаны ещё 62 человека. 

Гражданина России подозревают в нахождении на территории Таиланда после истечения срока действия визы.

Как передаёт РИА Новости, в рамках операции полицейские одновременно проверили документы у иностранцев в 125 местах в пределах Бангкока и столичного региона Таиланда, в том числе в школах, ночных барах и заведениях общепита.

В марте на тайском острове Пхукет задержали 36-летнего гражданина России, который ранее был объявлен в международный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных