Пушков прокомментировал заявление Земана о производстве в Чехии отравляющих веществ

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана относительно производства в стране вещества из семейства нервно-паралитических, одним из которых якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.

«Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим отравляющим вещество не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — написал он.

Ранее Земан сообщил о производстве и складировании в Чехии вещества из семейства нервно-паралитических.

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