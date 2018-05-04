Пушков прокомментировал заявление Земана о производстве в Чехии отравляющих веществ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана относительно производства в стране вещества из семейства нервно-паралитических, одним из которых якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.

«Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим отравляющим вещество не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — написал он.

Ранее Земан сообщил о производстве и складировании в Чехии вещества из семейства нервно-паралитических.