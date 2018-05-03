Замглавы МИД России обсудил с египетским послом ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром складывающуюся обстановку в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Особое внимание было уделено вопросам поддержания эффективного российско-египетского взаимодействия в интересах урегулирования кризисных ситуаций в регионе, в том числе в Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.

Там отметили, что также были обсуждены «некоторые практические задачи дальнейшего укрепления многопланового двустороннего сотрудничества».

В феврале Михаил Богданов провёл встречу с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.