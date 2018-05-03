В Пентагоне заявили о лазерной атаке на пилотов со стороны китайских граждан

Короткая ссылка
В Пентагоне потребовали от властей КНР расследовать инцидент с участием китайских граждан, которые применили лазеры в отношении американских лётчиков.
В Пентагоне заявили о лазерной атаке на пилотов со стороны китайских граждан
  • © La Citta Vita / Pentagon, aerial

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Дану Уайт.

По её словам, инцидент демонстрирует серьёзную угрозу для американских лётчиков. Отмечается, что пилоты сообщали о трёх случаях, когда неизвестные использовали лазеры вблизи района расположения китайской базы.

Ранее в Пентагоне предупредили о растущих военных возможностях Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Африка США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных