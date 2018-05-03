В Пентагоне заявили о лазерной атаке на пилотов со стороны китайских граждан

В Пентагоне потребовали от властей КНР расследовать инцидент с участием китайских граждан, которые применили лазеры в отношении американских лётчиков.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Дану Уайт. RT @AP_Politics The Pentagon says the U.S. issued a formal complaint to China over the use of lasers near the military base in Djibouti that were directed at aircraft and resulted in minor injuries. https://t.co/aJvxmDBNje — The Associated Press (@AP) 3 мая 2018 г. По её словам, инцидент демонстрирует серьёзную угрозу для американских лётчиков. Отмечается, что пилоты сообщали о трёх случаях, когда неизвестные использовали лазеры вблизи района расположения китайской базы. Ранее в Пентагоне предупредили о растущих военных возможностях Китая.