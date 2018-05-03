Эксперт прокомментировал предложение Британии назначить встречу с послом России на 9 мая

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Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал предложение Великобритании назначить встречу с послом России на 9 мая.

По словам эксперта, отказаться от встречи — единственный верный и адекватный ответ со стороны Москвы.

«Честно говоря, я не знаю, чего ждала Британия, делая такое предложение», — сказал он.

Мухин также выразил сожаление в связи с тем, что репутация МИД Британии и аппарата премьер-министра Терезы Мэй в настоящее время сильно «подпорчена».

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании в ближайшее время намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.

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