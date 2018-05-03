Электромеханик арестованного в ОАЭ российского судна рассказал о состоянии экипажа

Электромеханик Crystal East Григорий Кривчук заявил, что состояние российских моряков арестованного в ОАЭ танкера продолжает ухудшаться.

«Больных так и не вывезли с борта, а таблетки, которые оставил врач, закончились несколько дней назад. Помощник капитана уже пару раз терял сознание», — рассказал RT Кривчук.

Отмечается, что ситуация усугубляется из-за сильной жары в ОАЭ. По словам Кривчука, температура в тени поднялась выше 40 °С. При этом из-за отсутствия топлива на борту не работают кондиционеры. Кроме того, судовладелец Вячеслав Цой сообщил капитану Crystal East, что возвращение команды на родину произойдёт в лучшем случае в конце месяца.

Моряки опасаются, что за это время их положение может стать критическим.

Российский танкер Crystal East, принадлежащий обанкротившейся компании «Находка-Портбункер», находится в водах ОАЭ с июня 2017 года.

Подробнее о ситуации с российскими моряками читайте в материале RT.