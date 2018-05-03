Электромеханик арестованного в ОАЭ российского судна рассказал о состоянии экипажа
- © Пресс-служба «Находка-Портбункер»/Олег Юшин
«Больных так и не вывезли с борта, а таблетки, которые оставил врач, закончились несколько дней назад. Помощник капитана уже пару раз терял сознание», — рассказал RT Кривчук.
Отмечается, что ситуация усугубляется из-за сильной жары в ОАЭ. По словам Кривчука, температура в тени поднялась выше 40 °С. При этом из-за отсутствия топлива на борту не работают кондиционеры. Кроме того, судовладелец Вячеслав Цой сообщил капитану Crystal East, что возвращение команды на родину произойдёт в лучшем случае в конце месяца.
Моряки опасаются, что за это время их положение может стать критическим.
Российский танкер Crystal East, принадлежащий обанкротившейся компании «Находка-Портбункер», находится в водах ОАЭ с июня 2017 года.
Подробнее о ситуации с российскими моряками читайте в материале RT.