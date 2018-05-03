Лавров: зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою миссию

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Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою миссию.
Лавров: зона деэскалации в Восточной Гуте выполнила свою миссию
  • © MFA Russia Press Service/Global Look Press

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Сафади министр напомнил, что зоны деэскалации создавались на временной основе и прекратят своё существование, когда поставленные задачи будут решены и можно будет возвращаться к мирной жизни.

«В Восточной Гуте эта проблема в основном была решена, поскольку те группировки, которые либо консолидировались с «Джабхат ан-Нусрой»* и прочими террористическими отрядами либо сами нарушали режим прекращения боевых действий, были по большей части либо ликвидированы, либо оттуда выведены», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что правительство САР восстановило контроль над Восточной Гутой и свою миссию в этой части Сирии зона деэскалации выполнила.

RT вёл трансляцию.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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